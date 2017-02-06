وأشارت صحيفة “ماركا” المقربة من عملاق مدريد إلى أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بدأ يدرس الفكرة التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة بتشكيل دوري أوروبي جديد، تمهيداً للانفصال عن الليجا.

وقالت الصحيفة: “في الوقت الذي تتباعد فيه المسافات بين ريال مدريد ورئيس الليجا خافيير تيباس، فإن النادي الملكي يريد أن يفهم لماذا لا تملك هذه المسابقة ما يكفي من الموارد لمحاولة الوصول إلى حل لمشكلة فرضت نفسها قبل 36 ساعة على مباراة سليتا فيجو؟”.

وأضافت بقولها: “لا يوجد حديث عن ملاحقات قضائية أو نظريات مؤامرة، أو أي شيء مماثل، ولكن الأمر كله ينصب على الإحباط إزاء الطريقة التي تتعامل بها إدارة الليجا مع أزمات مختلفة تعرضت لها على مدار الأسابيع الماضية”.

وأكدت أن إدارة الملكي تدرس الحل المنطقي الآخر المتمثل في الدوري الأوروبي، وهو المقترح الذي يتم دراسته حالياً بعد الأحداث الأخيرة، وقالت إن ريال مدريد يسعى للمضي قدماً في الخطوات الضرورية اللازمة للإعلان الرسمي عن تلك المسابقة، حيث سيتم دعوة الكثير من الأندية الأوروبية العريقة للمشاركة فيها.

وأضافت بقولها: “تريد أندية برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وميلان الانضمام إلى الميرينجي، ولا يزال السؤال المطروح حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، مستعداً للانضمام إلى المشروع أم لا”.