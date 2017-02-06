وتراجع أرسنال وليفربول في الأسابيع الأخيرة وخرج العملاقان بشكل كبير من سباق المنافسة على اللقب في ظل التأخر بفارق كبير عن تشيلسي المتصدر لكن يونايتد استغل ذلك وبات يتأخر عن أرسنال رابع الترتيب بفارق نقطتين ويتخلف بنقطة واحدة عن غريمه ليفربول خامس الترتيب.

وبعد بداية سيئة للموسم نجح يونايتد في تجنب أي هزيمة في 15 مباراة متتالية تحت قيادة المحنك جوزيه مورينيو وبوجود مجموعة من اللاعبين أصحاب مرونة خططية كبيرة.

وفي الوقت الذي ظهر فيه فشل أرسنال وليفربول في اللجوء إلى “الخطة البديلة” عند الإخفاق في الاعتماد على أسلوب التمريرات السريعة فإن يونايتد صاحب المركز السادس استطاع النجاح عندما لا يحقق المطلوب من أسلوبه الأساسي.

وبدأ يونايتد بشكل بطيء أمام ليستر وعانى في فرض السيطرة في أول 35 دقيقة قبل أن يجري تغييرا خططيا أتى بثماره فورا.

وانتقل المهاجم ماركوس راشفورد إلى مركز الجناح بينما أصبح هنريخ مخيتاريان يشغل مركز صانع اللعب المتقدم تحت المهاجم الأساسي زلاتان إبراهيموفيتش.

وبعد ذلك بات أن إيقاف يونايتد أشبه بالمستحيل ونجح على وجه التحديد مخيتاريان وخوان ماتا في اختراق دفاع ليستر أكثر من مرة وسجل الفريق ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق قرب نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني.

* عقل خططي

وقال مورينيو – الذي حقق نجاحات سابقة بفضل أساليبه الخططية – لشبكة سكاي سبورتس “تحولنا إلى طريقة 4-4-2 كما يلعب المنافس”.

وأضاف “حاولنا ألا نمنح الفرصة (لثنائي دفاع ليستر) ويس مورجان وروبرت هوت بموقف اثنين ضد واحد فقط وهو زلاتان، حاولنا منح حرية أكبر لزلاتان باللعب عن طريق ماركوس راشفورد”.

وأضاف “كنا نلعب بشكل جيد.. لكن بدون جودة الاستحواذ والسيطرة التي اعتدنا عليها، قمنا بالتغيير وبدأنا في إيجاد المساحات ثم جاء الهدف الأول، وعندما يأتي الهدف الأول تصبح كل الأمور أسهل لنا”.

وكان مخيتاريان المستفيد الأكبر من هذا التغيير الخططي، حيث أنه بعدما ظهر اللاعب الأرميني بشكل متوسط في أول 35 دقيقة خطف الأضواء وأصبح أفضل لاعب في اللقاء واستعاد ذكريات التألق مع بروسيا دورتموند قبل الانتقال ليونايتد هذا الموسم.

وقال مخيتاريان لشبكة سكاي سبورتس “عندما نلعب كرة القدم تكون التمريرات المتبادلة السريعة سهلة جدا بغض النظر عن المركز”.

وأضاف “حاولنا تغيير طريقة اللعب خلال اللقاء وهذا ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنا”.

وتابع “في هذه المباراة كان تفكير المدرب أنه سيكون من الأفضل لي اللعب خلف المهاجم، كان هذا قراره وأنا قبلته وكنت أحاول أن أقدم أفضل ما لدي”.

المصدر: كووورة.