مفاجأة في التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا 2017

وتضم التشكيلة كلاً من: حارس المرمى فابريس أوندوا (الكاميرون)، وثلاثي الدفاع كارا مبودجي (السنغال)، أحمد حجازي (مصر)، ميشيل نجادو (الكاميرون)، وخمسة في الوسط هم تشارلز كابوريه (بوركينا فاسو)، محمد صلاح (مصر)، دانييل أمارتي وكريستيان أتسو (غانا)، برتراند تراوري (بوركينا فاسو).

وفي خط الهجوم، الثنائي كريستيان باسجوج (الكاميرون) الذي نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، وجونيور كابانانجا (الكونغو الديمقراطية) هداف البطولة برصيد 3 أهداف.

وخلت التشكيلة من المخضرم عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، وأفضل حارس في البطولة، والذي تألق خلال مباريات أمم إفريقيا وساهم بدور كبير في تأهل فريقه للمباراة النهائية أمام الكاميرون.

وكان منتخب مصر حصد جائزة اللعب النظيف، علمًا بأن “الفراعنة” هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم الإفريقية برصيد 7 مرات.