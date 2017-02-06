غرامات بحق القاصرين في عوفر وصلت الى 52 ألف شيكل خلال الشهر المنصرم

رام الله/PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، أن مجموع الغرامات التى فرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18عاما، في سجن عوفر وصلت خلال يناير المنصرم إلى 52 ألف شيكل.

وأوضحت الهيئة، أن 64 قاصراً أدخلوا إلى قسم الأشبال في سجن عوفر خلال الشهر الماضي، تم إعتقال 28 منهم من المنازل و27 من الطرقات و6 اعتقالات من على الحواجز و 2 تم اعتقالهم بعد الاستدعاء.

وسجل من بين هؤلاء، 8 قاصرين تم اعتقالهم بعد اطلاق الرصاص عليهم، كما تم تحويل الطفل أحمد حناتشة 16 عاماً للإعتقال الاداري.

وأضافت الهيئة، بأنه تم إصدار أحكام بحق 28 طفل من أصل 64، وتراوحت الأحكام ما بين شهر 1 إلى 12 شهرا، فيما لا يزال الباقون قيد التوقيف.