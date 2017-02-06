مؤسسة ادوار مشروع فس قرية الجهالين شرق القدس

القدس/PNN- تواصل مؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي تنفيذ ثالث مراحل مشروع (رفع مستوى المشاركة السياسية الفعالة في الانتخابات المحلية للنساء البدويات في التجمعات البدوية المهمشة) بالشراكة مع التعاون الالماني GIZ و بتمويل من الحكومة الالمانية.

باشرت مؤسسة ادوار تنفيذ اول لقاءات تبادل الخبرات مع القيادية والناشطة النسوية الاعلامية اكرام السلايمة من محافظة الخليل. حيث هدف اللقاء الى تشجيع النساء البدويات على المشاركة السياسية من خلال الاحتذاء بتجارب القياديات والناشطات السياسيات ، وايضا تهدف الى تطوير مهاراتهن القيادية في المجالات السياسية و حث النساء على ممارسة الحق في الترشح والانتخاب في العملية الانتخابية القادمة وتقلد مواقع صنع القرار ، من اجل العمل على تحسين الخدمات المستجيبة لحاجات النوع الاجتماعي “الجندر”.

ومن جانبها اشارت المديرة العامة لمؤسسة ادوار للتغيير الاجتماعي أ. سحر يوسف القواسمة ، بان هذه الأنشطة مهمة جدا للنساء من حيث عرض نموذج قيادي لهن يحثهن على المشاركة السياسية وكيف ان النساء اصبحت لها مكانة بعد ان خاضت الكثير من التجارب والمواقف وعليها ان تثابر و تواصل لان الوصول الى النجاحات له ضريبة عمل طويلة . حيث ساهمت في تطوير مشاريع النساء عضوات مجلس الظل وقد عبرن عن سعادتهن بالمشروع حيث عملت على العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.

من الجدير بالذكر أن المشروع ينفذ بالشراكة مع المجالس المحلية البدوية ولجان الحماية و وزارة الحكم المحلي ووزارة شؤون المرأة وشبكة معا ) ويستهدف المشروع النساء البدويات في التجمعات البدوية في يطا والرماضين في الظاهرية والتجمعات البدوية الواقعة في شرق القدس المصنفة بمناطق (ج).