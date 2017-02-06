مصادر مصرية:القاهرة طلبت من وفد حماس الامني تسليم مطلوبين من داعش هربوا لغزة 

القاهرة/PNN/ قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى ان اللقاءات الامنية التي جمعت ضباطا في المخابرات المصرية وقيادات امنية من حركة المقاومة الاسلامية وجناحها العسكري كانت مثمرة وايجابية وسادتها اجواء الحرص على التعاون بين الجانبان.

وقالت المصادر ان وفد حماس تكون من مجموعة من نشطاء القسام وقياداتهم الميدانية فيما مثل المخابرات المصرية عدد من ضباط جهاز المخابرات العامة وجهاز الاستخبارات العسكرية المصرية حيث تم مناقشة عدد من الملفات بين الجانبان اهمها التعاون الامني بين الامن المصري وامن حماس لمحلاحقة عناصر تنظيم الدولة الاسلامية داعش وفصائل سلفية تتبع للقاعدة تعمل في سيناء.

وبحسب المصادر فقد قدمت القاهرة لوفد حماس الامني قائمة بعشرة اسماء من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية فروا من سيناء الى داخل قطاع غزة موضحة ان من بعضهم عناصر فلسطينية وفق ما ورد في المصادر المصرية.

كما ناقش الطرفان اليات تعزيز التعاون وحماية الحدود بين رفح المصرية والفلسطينية ومنع تهريب الاشخاص والاسلحة حيث قالت المصادر ان طالبت مقابل ذلك بتخفيف الحصار المصري والعمل على فتحج المعبر بشكل دائم فيما رفض المصريون مطالب حماس و وعدوا بدراستها مقابل تنفيذ حماس الالتزامات الامنية التي طلبت منها.

وبحسب المصادر اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات بين الجانبان لمتابعة الملفات المطلوبة فيما اشارت حماس الى انها ستعمل على تعزيز التعاون مع الامن المصري في محاربة الظواهر التكفيرية مثل ظاهرة داعش.

واكدت المصادر ان وفد حماس رفض التاكيد على وجود عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية داعش في قطاع غزة مشددا على ان حركة حماس حاربت وتحارب هذه الظواهر.

وكان موقع القناة العبرية الثانية ريشت ب قد نشر بالامس تقارير اشارت الى ان لقاءات الامن المصري بوفد حماس الامني ناقشت ملف تسليم عناصر ارهابية من تنظيم داعش هاربين بقطاع غزة من سيناء الى جانب ملف الاسرى الاسرائيليين لدى حركة حماس بقطاع غزة وملف تعزيز العلاقات المصرية الحمساوية وفتح معبر رفح.