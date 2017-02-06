الاحتلال يستولي على 3 حفارات ومركبة أثناء شق طريق زراعي في الأغوار

الأغوار/PNN- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على ثلاثة حفارات ومركبة، أثناء عملها في شق طريق زراعي بين قرية بردلة وخربة ابزيق، في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال استولت على ثلاثة حفارات تعود لشركة خاصة، إضافة إلى مركبة تعود للمواطن حسين نمر، أثناء عملها في شق طريق زراعي، بدعم من الاتحاد الأوربي، بين قرية بردلة وخربة ابزيق، بذريعة العمل بالمنطقة “ج”.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال صادرت بطاقة شخصية ورخصة قيادة لأحد المواطنين المتواجدين بالمكان.