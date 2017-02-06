تربية الخليل والارتباط العسكري يبحثان سبل التعاون المشترك

الخليل/PNN- حث مدير التربية والتعليم في الخليل الأستاذ عاطف الجمل سبل التعاون المشترك مع مدير الارتباط العسكري العقيد محمد ياسين من اجل دعم مدارس البلدة القديمة وتلك الواقعة على خط التماس مع الجانب الإسرائيلي .

وحضر الاجتماع كل من مدير العلاقات العامة في الارتباط العكسري حسين رمضان و رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية سارة زلوم.

ومن ناحيته ، أشاد مدير التربية والتعليم في الخليل الأستاذ عاطف الجمل بعلاقة مديرية التربية والتعليم في الخليل مع الارتباط العسكري ودورها في المحافظة على سير العملية التعليمية والتربوية في المدارس الواقعة في البلدة القديمة ونقاط الاحتكاك مع الجانب الإسرائيلي ، منوهاً إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم من اجل المساهمة في دعم مدارس البلدة القديمة وتلك الأكثر تأثراً بانتهاكات الاحتلال كتعيين نائب مدير مفرغ ، والشروع في تأسيس مركز إرشادي ومهني في المنطقة.

وأكد ياسين على استعداد الارتباط العسكري الدائم للتعاون مع مديرية التربية والتعليم في الخليل والمساهمة في الحفاظ على سير العملية التعليمية والتربوية في المدارس في البلدة القديمة وتلك الواقعة على خط التماس مع البؤر الاستيطانية خلال التنسيق لتوفير الوصول الأمن لكوادر التربية والتعليم والهيئات الإدارية والتدريسية والطلابية لمدارس المنطقة .

هذا وقد اتفق الطرفان على التنسيق لزيارات لمدارس البلدة القديمة من أجل المتابعة.