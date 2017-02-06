تجمع المبادرة الطلابي في جامعة فلسطين التقنية خضوري ينهي حملة كتابك بـ 3 شيقل

رام الله/PNN- نظم تجمع المبادرة الطلابي الذراع الطلابي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في جامعة فلسطين التقنية خضوري حملة تصوير على جميع الكتب الجامعية بحيث يكون سعر الكتاب ثلاثة شيقل، تحت عنوان ” كتابك ب 3 شيقل “، امتد النشاط لمدة اربع ايام متواصلة .

هنئ احمد العايدي منسق تجمع المبادرة الطلابي في جامعة خضوري الطلبة على بدأ الفصل الدراسي الثاني وتمنى لطلبة التوفيق والنجاح .

وقال العايدي إن هذه الفعالية تأتي ضمن برامج تجمع المبادرة الطلابي الهادفة الى دعم صمود الطالب والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها الطلبة .

وتابع العايدي في ظل ما يعانيه الطلبة من ظروف صعبة ومن حرصنا عليهم اطلقنا حملتنا، مؤكدا ايضا انه سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة والحملات التي تخدم اكبر عدد من الطلبة في الجامعة وأن فعاليتنا ستستمر حتى يتم ايضا اقرار اهم قانون تم الموافقه عليه بالاجماع في المجلس التشريعي وهو الصندوق الوطني للتعليم العالي بعد تقديمه من قبل د. مصطفى البرغوثي في عام 2006 والذي يخدم اكثر من 190 الف طالب جامعي في اقساطهم الدراسية بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

وأشار احمد زهران القيادي في تجمع المبادرة الطلابي في جامعة خضوري ان هذه الحملة جاءت انسجاما مع رؤية واهداف تجمع المبادرة في خدمت جموع الطلبة بغض النظر عن انتمائهم السياسي .

وقال زهران ان ما نتمناه اليوم وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة بان يفسح مجال الى جميع الاطر الطلابية في جامعة خضوري بممارسة العمل النقابي بكل حرية بعيدا ان تكون ساحة الجامعة حكرا على اطار او حزب معين .

وتابع زهران اننا في الجامعة سنناضل من اجل الدفاع عن حقوق طلابنا الاعزاء وتوفير جوا دراسياً لنرتقي في المستوى النقابي الجامعي، وكما نرجو من ادارة الجامعة ومجلس الطلبة بان يتم حل الاشكالية في القرارات المجحفة في رفض الانشطة التي يتم تقديمها حتى تكون الجامعة صرحا تعليما مميزا .