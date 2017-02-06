وزارة الاتصالات عالجت 400 شكوى في قطاع الاتصالات والانترنت

رام الله/PNN- أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم تقريرها السنوي الخاص بالشكاوى المقدمة للوزارة خلال العام الفائت، حيث عالجت نحو 400 شكوى وصلت عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء (www.cs.pmo.gov.ps) أو الرقم 131 من مختلف مدن وبلدات فلسطين.

وجاء في البيان أن معظم الشكاوى التي تم استقبالها تتعلق بطلبات للحصول على الخدمة في المناطق النائية، واحتجاجات على استخدام الشركات لسياسة الاستخدام العادل للانترنت، اضافة الى مشاكل تتعلق بتقطع الانترنت.

واوضح المهندس محمد العايدي رئيس وحدة الشكاوي أن الوزارة تلقت بعض الاحتجاجات على الأبراج وتأثيرها على الصحة العامة، وقال: “قمنا بالتوضيح للمواطنين عبر زيارات ميدانية وورش عمل عدم تأثير الابراج على الصحة كونها مرخصة من ثلاث جهات حكومية (وزارة الاتصالات، الصحة، سلطة البيئة)، حيث تتابع هذه الجهات أن تكون الأبراج مطابقة لكافة المعايير الدولية”.

كما أشار الى تلقي الوزارة شكاوى تتعلق بازدياد بيع والمتاجرة بمنتجات الاتصالات الاسرائيلية المحظورة في الاراضي الفلسطينية حيث قامت الوزارة بتحويلها الى جهات الاختصاص ومصادرة هذه البضائع ومحاسبة المسؤولين عنها بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية معتبراً هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الفلسطيني، وتعليمات المنافسة وتعيق عمل وتطور قطاع الاتصالات في فلسطين بشكل خاص.

وعلى صعيد آخر حذّر العايدي أولئك الذين يعتدون على أملاك الشركات الخاصة بقطع أسلاك الاتصالات وتعطيل الخدمات عن تلك المناطق، مبينا أن الوزارة لن تتهاون مع هؤلاء حيث اتخذت اجراءات رادعة لمثل هذه الاعمال التي تهدف الى التخريب والعبث في مصالح المواطنين.

وأشار أن الوزارة تسعى وبكافة الطرق الى استغلال كافة الموارد المتاحة للوصول الى المواطن وإبلاغه بحقه بالوصول الى وحدة الشكاوى في الوزارة مبينا أن الوزارة كانت وستبقى في صف المواطنين لانتزاع حقوقهم، مشدداً على حق أي مواطن بالتوجه الى وحدة الشكاوى في حال تأخرت أو عجزت شركات القطاع الخاص عن وضع حل لموضوع الشكوى، حيث أن الوزارة قامت بتطوير نظام شكاوى إلكتروني هو الأول من نوعه في فلسطين من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالوحدة (131) المفتوح على مدار 24 ساعة أو عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

وبين م. العايدي أن طاقم متخصص في الوزارة يقوم بمتابعة الشكاوى مع الجهات المعنية وحلها بأسرع وقت بما يخدم المواطن ويسهل تقديم شكوى دون عناء، داعيا المواطنين الى عدم التواني في تقديم مثل هذه الشكاوى مؤكدا أن الوحدة تسعى الى تطوير الاداء والتواصل مع المواطنين بشكل أكثر لتقديم أفضل الخدمات من قبل الشركات المرخصة والعاملة في فلسطين.