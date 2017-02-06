قلقيلية/PNN- ترأس العقيد حسام أبو حمده نائب محافظ محافظة قلقيلية الاجتماع الدوري للجنة السلامة العامة الذي عقد في دار المحافظة اليوم، بحضور أعضاء اللجنة .

وأشاد نائب المحافظ بالدور الذي تقوم به اللجنة بالحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مشيراً إلى حجم المهمات المنوطة باللجنة والتي تتعلق بكافة تفاصيل حياة المواطنين، مؤكداً على أهمية التكامل في الأداء والتناغم ما بين كافة مكونات اللجنة من أجل ترسيخ معاني السلامة وترجمة الجهود على الأرض، داعياً المؤسسات كافة إلى أخذ دورها ومعالجة القضايا ضمن صلاحياتها.

وناقش الحضور أجندة عمل اللجنة وقضايا السلامة العامة في المحافظة ومتابعتها من قبل جهات الاختصاص وتشكيل لجان إذا لزم الأمر، وقدم أعضاء اللجنة خطة العمل خلال السنة الحالية لمتابعة كافة القضايا في المحافظة.