الاحتلال يحرم عائلة الأسير محمد السعده من زيارته

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسير محمد السعده (35 عاماً)، من محافظة الخليل من زيارة عائلته، لذرائع أمنية.

وأوضحت عائلة الأسير السعده والمحكوم بالسجن لـ18 عاماً ونصف، أن شقيقته آمال الوحيدة التي كانت تستطيع زيارته من بين سبعة أشقاء، إلا أنها اُعتقلت عام 2014 وحُكم عليها بالسجن الفعلي (14) شهراً، وبعد انتهاء محكوميتها، وحتى اليوم لم تتمكن من زيارته، علماً أنه فقدَ والدته عام 2014.

من الجدير ذكره أن السعده معتقل منذ عام 2005، ويقبع اليوم في سجن “النقب الصحراوي”.