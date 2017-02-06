الشرطة تكشف ملابسات جريمة سرقة وتشهير عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الخليل/ PNN- كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سرقة وتشهير طالت احدى السيدات والقت القبض على المشتبه بها في مدينة الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات للمباحث العامة مفادها تعرض صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك للسرقة والتشهير بها وبسمعتها على الانترنت , على الفور بدأت وحدة الجرائم الالكترونية إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل ” .

وأضاف البيان بانه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية , تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه بها وهي سيدة حيث تم القاء القبض عليها , وقد اعترفت بقيامها بسرقة الصفحة الشخصية للمشتكية وشهرت بها عبر موقع الفيس بوك بغرض النيل من سمعتها .

واكد البيان توقيف المشتبه بها مدة 24 ساعة واحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول .