وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2016

غزة/PNN- اجتمعت د. هيفاء الأغا وزيرة شئون المرأة في حكومة التوافق الفلسطينية مع اللجنة الاستشارية لاختيار امرأة فلسطين لعام 2016 في مقر الوزارة في مدينة غزة.

وأكدت الأغا على أهمية اختيار امرأة فلطسين كنموذج للمرأة الفلسطينية التي اثبتت جدارتها وتألقها وتميزها في العديد من المجالات، مبينة أن وزارة المرأة حريصة على تنفيذ هذه الفعالية في للعام الثاني على التوالي لتكريم النساء و لإطلاع العالم على انجازات المرأة الفلسطينية.

حيث ضمت اللجنة كل من الدكتور محمد المدهون رئيس أكاديمية الإدارة والسياسة كرئيسا للجنة الاستشارية ، والاستاذ الدكتور فريد القيق عميد كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية.

كما سيتم اختيار نساء متميزات في كل من المجالات الآتية الإعلام، والبحث العلمي والأكاديمي، والمجال الثقافي، والاجتماعي والمؤسساتي.

ويشار أن وزارة شئون المرأة كرمت العام الماضي الأسيرة لينا الجربوني عميدة الاسيرات كأمرأة فلسطين لعام 2015.