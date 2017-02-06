الشرطة تضبط قرابة 3 كلغم مخدرات وتنجز 2997 قضية الاسبوع الماضي

رام الله/ PNN – ضبطت الشرطة قرابة 3 كلغم مخدرات وانجزت 2997 قضية خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان ادارة مكافحة المخدرات ضبطت 3010غرام مواد مخدرة و109 حبات حبوب مخدرة بالاضافة الى 9 ادوات تعاطي

واضاف البيان ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 2997 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 100 قضية ودورت 26 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 348 قضية ودور 49 قضية، وانجز قسم التنفيذ 2549 قضية ودور 2562 قضية اخرى .

وسجلت ادارة المرور 187 حادث سير نتج عنها اصابة 188 شخص، وفحصت 5057 مركبة وأنزلت عن الشارع 117 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 3547 مخالفة مرورية، و حجزت 431 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 178 مركبة غير قانونية .

واشار البيان ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 47310 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 13338 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم انجاز قضية وجاري متابعة قضية قضية اخرى .