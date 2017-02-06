رئيس بلدية الخليل يكرم مديرة مدرسة ومعلمتها

الخليل/PNN- كرم رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري مديرة مدرسة وداد ناصر الدين وفاء الكركي ومعلمتها المتميزة عبير اقنيبي،بحضور مدير التربية والتعليم في الخليل عاطف الجمل وعضو مجلس بلدي الخليل الدكتورة رشدية أبو حديد، وذلك على جهودهن في حصول المدرسة على المراتب الاولى في التحصيل العلمي للثانوية العامة في كل عام .

وكان الدكتور الزعتري ، قد اثنى على تميز المعلمة اقنيبي والتي تأهلت ضمن 50 ملعمة على مستوى العالم، لنيل جائزة افضل معلم في العالم لعام 2017 ، وتُعد اقنيبي مرشحة للتنافس مع خميسن معلماً ومعلمة في العالم للتنافس على المراكز الاولى ضمن هذه المسابقة العالمية .

وتأتي هذه اللفتة، حرصاً من الدكتور الزعتري وبلدية الخليل على تنمية القطاع التعليمي وتشجيع المتميزين به من أجل الارتقاء بجيل صاعد سيبنى مستقبل فلسطين .

يذكر ان رئيس بلدية الخليل سبق وكرم ست طالبات من مدرسة وداد لتفوقهن في الثانوية العامة.