النقل والمواصلات تذكر بقرار مجلس الوزراء بشأن المركبات المسجلة بسجلات الوزارة ومنتهية الترخيص

رام الله/ PNN ــ تماشيا مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمركبات المسجله في سجلات وزارة النقل والمواصلات ومنتهية الترخيص ، وبناء على تعليمات وتوجيهات معالي وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة تُكرر الوزارة دعوتها الى جميع اصحاب هذه المركبات الى ضرورة الاسراع بتصويب اوضاع مركباتهم تجبنا لشطبها .

وتوضح الوزارة بأنها تهدف وتسعى من جراء هذه الخطوة الى فلترة قاعدة البيانات لديها والى تحفيز اصحابها الى منح مركباتهم صلاحية السير على الطرقات بعد اجراء كافة الفحوصات الادراية والفنية اللازمة لها لدى مديريات النقل والمواصلات من جهة ومراكز الفحص الفني من جهة اخرى ، حفاظا على سلامة اصحابها وسلامة كافة مستخدمي الطريق وحفاظا على ممتلكاتهم .

حيث تؤكد الوزارة بانها ستقوم وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالغاء تسجيل المركبات التي مضى على آخر سريان لها ثلاث سنوات فاكثر وشطبها بشكل نهائي من سجلاتها في حال انقضاء المدة الممنوحة ( ثلاثة اشهر اعتبارا من 10/1/2017 ) ما لم يقم اصحابها بتصويب اوضاع مركباتهم .