سفارة فلسطين في مدريد تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطينيي الداخل

رام الله/PNN- نظمت سفارة دولة فلسطين في مدريد بالتعاون مع الجالية الفلسطينية تلبية لنداء لجنة التنسيق العليا لليوم العالمي لدعم حقوق فلسطينيي الداخل، فعالية تضامنية شارك بها العديد من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والأصدقاء الإسبان.

وتطرق المتحدثون من رئيس الجالية جميل أبو سعدة والبروفيسورة سونيا بولس والصحفي الفلسطيني ماجد الدبسي والسفير كفاح عودة لحقيقة الممارسات الإسرائيلية العنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الشرعيين في الداخل، ولكشف كذبة إسرائيل بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة في تناقض تام مع ممارساتها العنصرية.

وركزت البروفيسورة بولس الضوء على الأمور القانونية والحياتية، وفندت السياسات العنصرية التي تعامل المواطن العربي كمواطن درجة ثانية محروم من أدنى حقوقه المدنية وكيف تحاول إسرائيل طمس الهوية والثقافة العربية بطريقة مبرمجة ومدروسة.

وركز السفير عودة على أن أهل الداخل من مسلمين ومسيحيين ودروز هم جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني، وندد بسياسة التطهير العرقي التي لا زالت تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وأن النكبة لم تنتهي بعد.

وقدم شاعر صفد الاستاذ محمود صبح قصيدتين باللغة الإسبانية حول فلسطين والشتات.