اسرائيل تدعي احباط عملية داخل الخط الاخضر خطط لها احد محرري صفقة شاليط

بيت لحم/PNN- ادعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، احباطها لعملية داخل الخط الاخضر، خطط لها احد محرري صفقة شاليط على حسب ادعائهم.

وادعت مواقع الاعلام العبري،أن جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية ادعت احباطها لعملية خطط لها أحد محرري صفقة شاليط المنتمي لحركة حماس في قرية بني نعيم قرب الخليل.

وزعمت مصادر عبرية أن الشاباك الإسرائيلي اعتقل خلية مسلحة تلقت توجيهات من حركة حماس في غزة، وكانت تخطط لأسر جنود وتفجير سيارة مفخخة.

كما، وادعى الشاباك أن الخلية تضم ثلاثة فلسطينيين، وان المجموعة اشترت أسلحة لتنفيذ عمليات، وسيارة لتفجيرها، وخططت لأسر جنود إسرائيليين.