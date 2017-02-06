 وفد من نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية يلتقي بمدير عام الارشاد والتربية الخاصة

رام الله/ PNN – التقى وفد عن نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية- الامانة العامة، ممثلا بالدكتور اياد عثمان، و رائد عميرة ، والدكتور محمود ابو زيد، والدكتور عماد اشتية، مع مدير عام الارشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، ومن وزارة التربية والتعليم الهام غنيم، بهدف التباحث في قضايا المرشدين في المدارس.

و قدم الدكتور اياد عثمان نقيب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين شكره للإدارة العامة للإرشاد على عقد هذا الاجتماع، إلى جانب ذلك قدم النقيب وأعضاء الامانة العامة لمحة عن خطة النقابة العامة في اعداد وقراءة مسودات القانون والتي من شانها ان تعمل على تنظيم مهنة العمل الاجتماعي في فلسطين.

وثمن مدير عام الارشاد والتربية الخاصة محمد الحواش الجهود التي تبذلها الامانة العامة في بناء علاقة التشبيك بين المؤسسات والوزارة، وأهمية هذا اللقاء في تطوير اليات العمل المهني مشيرا الى اهمية اقانون والسعي من أجل تنظيم المهنة والخروج بها الى النور بما يتوافق والقانون الفلسطيني في ظل هذه الظروف.

كما وعرض الحواش موجزا عن الادارة العامة للإرشاد ودورها في العمل على تطوير الكادر المهني بما يخدم العملية التعليمية، والدور الذي يلعبه المرشدون في المدارس على مستوى الوطن.

ومن أبرز القضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع: علاوة المخاطرة للمرشدين في المدارس ، وعلاوة المهنة وسبل تطوير الكادر المهني، توظيف العدد الكافي بما يتناسب وعدد المدارس البالغ عددها 1792 مدرسة على مستوى الوطن حيث يوجد 992 مرشد/ة موزعين على محافظات الوطن اي تغطية ما نسبته 55% من عدد المدارس، عقد مؤتمر للارشاد بالتنسيق مع النقابة، معايير العمل والوصف الوظيفي للمرشدين وارتباط المسمى بديوان الموظفين، الاخصائيون المشرفون والغير مثبتين حتى الان، ادراجهم في التشكيلات المدرسية ، اعلانات التوظيف واستثناء المقابلات من الدورات والخبرات ، علاوة الماجستير والدكتوراة .

ونبثق عن الاجتماع توصل النقابة والادراة العامة للإرشاد على عقد سلسلة من الاجتماعات لبحث سبل التعاون، والوقوف على هذه القضايا وسبل حلها بالتعاون مع الورزاة.