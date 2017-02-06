لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني للانتخابات المحلية 2017

رام الله/PNN- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات المحلية 2017 والذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها استنادا إلى الموعد الذي أقره مجلس الوزراء ووفقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

ويتضمن الجدول الزمني المدد القانونية للمراحل الانتخابية المختلفة ابتداءً من عملية تسجيل الناخبين ونشر سجل الناخبين للاعتراض والذي يستمر خمسة أيام اعتبارا من صباح يوم السبت 25 شباط 2017، مروراً بفتح باب الترشح لعشرة أيام خلال الفترة من صباح يوم الثلاثاء 28 آذار ولغاية مساء يوم الخميس 6 نيسان 2017، على أن تنشر القائمة الأولية بأسماء المرشحين يوم 9 نيسان.

ومن المقرر نشر الكشف النهائي للمرشحين صباح يوم السبت 29 نيسان والذي يتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية ولمدة 13 يوماً بحيث تنتهي مساء يوم الخميس 11 أيار، على أن يكون السبت الموافق 13 أيار يوم الاقتراع كما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء، وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي.