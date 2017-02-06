ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.45%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 509 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 529.32 نقطة، مرتفعا 2.35 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بارتفاع مؤشر البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.62%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.42%،مع استقرار مؤشري قطاع التأمين وقطاع الخدمات.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 274 ألف سهم في 188 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 12 شركة، ارتفع منها سهم 8 شركات وانخفض سهم 5 شركات.

وارتفع سهم شركات فلسطين للاستثمار الصناعي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الوطني، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، والفلسطينية للكهرباء، والبنك الإسلامي العربي.

وانخفض سهم الشركات التالية: بال عقار لإدارة وتطوير وتشغيل العقارات، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والعربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، وبنك القدس، وبنك فلسطين.