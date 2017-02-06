الوزير غنيم: نثمن الدعم الفرنسي المركزي واللامركزي لدعم قطاع المياه في فلسطين

رام الله/PNN- وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم مع كل من يانيك ماديسان رئيس حوض مياه رين وربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا الاتفاقية الخاصة بتنفيذ مشروع اعادة تاهيل الشبكات الخاصة ببلدة بيتونيا وذلك بحضور ديلفين دوفكس المسؤولة عن التنسيق والتعاون اللامركزي في القنصلية الفرنسيةومكسيم ديكانز منسق المؤسسة الفرنسية المنفذة للمشروع .

وياتي التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن التعاون اللامركزي بين البلديات الفرنسية والفلسطينية، حيث تتضمن عمل خطة ريادية لمدينة بيتونيا، وتأهيل جزء من شبكة مياه الشرب. وتعتبر واحدة من سلسلة اتفاقيات تم توقيعها من خلال التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني على مدار 10سنوات حيث تم تنفيذ خطط ريادية ودراسات جدوى ومشاريع مائية في مختلف محافظات الوطن كما شملت ايضا برامج تدريبية وبناء خبرات للبلديات المستهدفة.

وياتي هذا الانجاز في اطار الجهود التي تبذلها سلطة المياه في تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والعمل المكثف على المستوى الرسمي مع حكومات الدول المانحة والمستوى التشغيلي مع مزودي خدمات المياه والصرف الصحي في فرنسا.

وثمن الوزير غنيم دعم الحكومة الفرنسية المتواصل لدعم قطاع المياه من اجل تحسين الوضع المائي الفلسطيني، داعيا الى عقد المزيد من اتفاقيات التوأمة بين بلديات فرنسية وفلسطينية في المستقبل لتستفيد منها البلديات الفلسطينية بمشاريع صغيرة وبناء قدرات واكتساب الخبرات من مثيلاتها من البلديات ومزودي خدمات المياه الفرنسية.