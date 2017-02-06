الشرطة تضبط حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 12 طالب في الخليل‎

الخليل/PNN- ضبطت الشرطة، اليوم الاثنين، حافلة مدرسية لنقل الطلاب حمولتها 18 راكب وبداخلها 30طالب وطالبة في مدينة الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه ” بأنه واثناء عمل شرطة المرور ودورية السلامة على الطرق في فحص المركبات والتأكد من سلامتها للسير على الطرق العامة، فقد تم إيقاف احدى حافلات نقل الطلاب لفحصها حيث تبين انها تقل 30 طالب وطالبة مع العلم بأن حمولتها القانونية هي لــ 18 راكب أي بحمولة زائدة بلغت 12 راكب ” .

وأضاف البيان بأن الشرطة قامت بإنزال جميع الطلبة وتأمينهم لمنازلهم بحافلات أخرى، بالإضافة لضبط المركبة ومخالفة السائق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه اصولا.

وطالب البيان الاخوة السائقين الالتزام بقوانين وقواعد السير المعمول بها في البلاد حفاظا على حياة ابناءنا، مشددا على ان الشرطة ستأخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين