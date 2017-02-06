هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تدعم صمود المواطنين في معازي جبع

رام الله/PNN- قامت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ظهر اليوم الاثنين، بتقديم المساعدات لخمس عائلات تم هدم منشأتهم قبل عدة أشهر، في معازي جبع شمال شرق القدس المحتلة.

وتهدف المساعدات التي تم تقديمها لإعادة بناء ما تم هدمه، من أجل تعزيز صمود وثبات البدو في مضاربهم التي يقطنوها منذ عشرات السنين.

وقال مدير عام دعم الصمود والعمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبدالله أبو رحمة، أن تقديم مثل هذه المساعدات تقع ضمن مسؤوليات الهيئة، وبالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الدولية الشريكة وذات الاختصاص، نسعى مراراً وتكراراً لتوفير الاحتياجات الاساسية لبناء المنشأت والمساكن للمتضررين من عمليات الهدم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف أبو رحمة نسير بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس الهيئة الوزير وليد عساف، ونحقق رؤيتهم أن لا يبقى مواطن فلسطيني في العراء.

ويذكر أن المنطقة تعرضت لعدة عمليات هدم لمنشأتهم وبشكل متكرر في الاشهر الاخيرة، بهدف الضغط عليهم لترحيلهم، لان المضارب تقع بالقرب من مستوطنة أدم، ومثل هذه المضارب كبقية المضارب في منطقة شرق القدس فقد تعرضت لهجمات شرسة من أجل ترحيلهم، بهدف تنفيذ مخطط (E1)