الخارجية البرتغالية تعلن عن قلقها ازاء التوسع الاستيطاني الجديد

رام الله/PNN- أعلنت الحكومة البرتغالية عن قلقها ازاء التصريحات الاخيرة من قبل السلطات الإسرائيلية حول التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي بلغ مجموعها أكثر من 6000 وحدة سكنية جديدة.

وأعلنت عن قلقها ازاء القرار الأخير لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية للمرة الاولى منذ حوالي 25 عاماً، هو تطور مثير للقلق بشكل خاص.

ان توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويؤثر على حل الدولتين.

تحث الحكومة البرتغالية جميع الأطراف بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الرباعية، وتجنب الإجراءات أحادية الجانب والتي تزيد من خطر تصعيد العنف من جديد، وتدعوهم إلى الالتزام بالسلام، عن طريق اتخاذ تدابير ملموسة لاستعادة مناخ الثقة واستئناف المفاوضات المباشرة.