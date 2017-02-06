مؤسسة تطوير بيت لحم توقع اتفاق تعاون مع PNN لانتاج افلام حول مشروع النفايات الصلبة

بيت لحم/PNN/ وقعت مؤسسة تطوير بيت لحم وشبكة فلسطين الاخبارية PNN اتفاقية تعاون اعلامي بين الطرفين يتم بموجبها انتاج فلم قصير باللغتين العربية والانكليزية يتناول مشروع النفايات الصلبة في محافظة بيت لحم والذي اطلقته المؤسسة في اطار مشاريعها الرامية لتطوير بيت لحم بما يتناسب مع اهميتها الدينية والتاريخية والسياحية.

و وقع الاتفاقية عن مؤسسة تطوير بيت لحم مديرها التنفيذي المهندس مازن كرم فيما وقعها عن شبكة فلسطين الاخبارية مديرها العام منجد جادو حيث جرت مراسم التوقيع في مقر مؤسسة تطوير بيت لحم بحضور حسن عبد الجواد عضو لجنة الاعلام بالمؤسسة وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينين موسى الشاعر.

وتنص الاتفاقية على انتاج فلم قصير باللغتين العربية والانكليزية حول مشروع ادارة النفايات الصلبة بهدف تعريف المجتمع الفلسطيني باهمية المشروع والعمل على تطوير ثقافة وحماية البيئة الفلسطينية سيما في محافظة كمحافظة بيت لحم في اطار مسؤولية المؤسسة التي انطلقت ضمن خطة ورؤية استراتيجية لمؤسسة مبادرة تطوير بيت لحم الراحل سعيد خوري قبل ان تتحول الى مؤسسة وفق ما قال المدير التنفيذي للمؤسسة مازن كرم.

واشار كرم الى ان مؤسسة تطوير بيت لحم قطعت شوطا مهما بمشروع ادارة النفايات الصلبة الذي يتضمن عدة مراحل موضحا ان المرحلة الاولى منه انتهت وهي اربع سنوات مشيرا الى اهمية استكمال باقي المراحل وفق الخطة الاستراتيجية لهذا الموضوع التي تم وضعها حتى العام 2034.

واكد كرم ان مؤسسة تطوير بيت لحم تعاونت وتتعاون مع مختلف المؤسسات الاعلامية مشددا على ان شبكة فلسطين الاخبارية PNN تميزت في عملها المهني على اكثر من صعيد وقامت بالتعاون مع المؤسسة في اكثر من مناسبة ومجال عمل اعلامي بما يخدم ويساعد في تحقيق اهداف مؤسسة تطوير بيت لحم .

واشار كرم الى ان انجاز المرحلة الاولى من مشروع النفايات الصلبة ببيت لحم جاء بتبرع مشكور من الصندوق العربي وتم خلاله تقديم خدمات واليات متطورة الى جانب تنفيذ حسابات حول كميات النفايات بما يؤدي الى معرفة الاحتياجات المستقبلية هذا الى جانب اقامة المبنى الخاص بمنطقة بيت لحم الصناعية مثمنا تعاون مختلف الجهات التي ساعدت بتطبيق المرحلة الاولى.

من جهته شكر الزميل منجد جادو مدير شبكة فلسطين الاخبارية PNN مؤسسة تطوير بيت لحم على تعاونها الدائم مع الشبكة و وسائل الاعلام الفلسطينية المختلفة موضحا ان الشبكة استطاعت انتاج العديد من البرامج والافلام في السنوات الاخيرة غالبيتها باللغة الانكليزية مما جعها محط اهتمام المؤسسات المختلفة خصوصا تلك التي تعمل على الترويج لفلسطين وقضاياها المختلفة على المستوى الدولي.

واشار جادو الى ان الشبكة استطاعت مؤخرا تنفيذ برنامج للبث المباشر عبر تلفزيون الشبكة عبر ريسيفر مدى التفاعلي و ريسيفرات اخرى بالاضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي وابرزها حملة البث المباشر باللغة الانكليزية خلال الاعياد الميلادية المجيدة و التي تضمنت مقابلات وتقارير وغيرها من انشطة اعلامية بلسان ورؤية فلسطينية خالصة باللغة الانكليزية هذا الى جانب انتاج فلم اخر لمنطقة بيت لحم الصناعية لتضاف الى مجموعة من الافلام والبرامج التي عملت الشبكة على انتاجها في السنوات الاخيرة ومنها برنامج ترويج السياحة.