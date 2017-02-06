الشرط تقبض على شخص بتهمة التشهير وتهديد فتاة عبر “فيسبوك” في بيت لحم

بيت لحم /PNN- كشفت الشرطة اليوم الاثنين، عن جريمة تشهير بفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وألقت القبض على المشتبه به.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان صحفي، أن وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم، تلقت منذ أيام، شكوى من قبل فتاة من سكان محافظة بيت لحم حول

قيام مجهول بالتشهير بها وتهديدها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من حساب مجهول .

وأضاف البيان: على الفور، باشرت وحدة الجرائم الالكترونية بإجراءات البحث والتحري، حيث تمكنت من الوصول إلى المشتبه به، وهو من سكان محافظة بيت لحم، حيث تم إلقاء القبض عليه.