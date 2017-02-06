محافظ سلطة النقد يطلع بعثة دولية على جهود سلطة النقد الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي في فلسطين

رام الله/ PNN- أطلع معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، بعثة من صندوق النقد الدولي، على آخر جهود سلطة النقد الهادفة لتعزيز الاستقرار المالي في فلسطين، والخطوات النوعية التي قطعتها فيما يتعلق بمناقشة مسودة قانون البنك المركزي التي باتت شبه جاهزة ليتم ارسالها الى سيادة الرئيس محمود عباس.

وتطرق اللقاء مع البعثة الدولية، الذي جرى في مقر سلطة النقد، إلى الإجراءات والتدابير التي تقوم بها سلطة النقد من أجل تطوير وتحصين القطاع المصرفي في فلسطين، خاصة جهودها في مجال التشريعات والنظم الرقابية فيما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال الارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتسهيل وصولهم لمصادر التمويلوتشجيع البنوك على دعم المشاريع والمبادرات الإنتاجية لتعزيز مساهمتها بشكل أكبر في الشق التنموي.

كما تمت مناقشة آخر تطورات الاقتصاد الفلسطيني، والتحديات التي تواجهه، والجهود المبذولة لدعم وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني وجذب الاستثمارات في فلسطين، حيث أشار معالي محافظ سلطة النقد إلى أبرز نتائج وتوصيات مؤتمر “واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات” الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستمر لمدة يومين بمشاركة فلسطينية وعربية واسعة، وخاصة إنشاء صندوق من قبل المصارف العربية للاستثمار في فلسطين.

جدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي، تزور فلسطين من فترة لأخرى، وتلتقي بأهم الجهات صاحبة القرار والتأثير في الشأن الاقتصادي والمالي، من أجل تقديم تقريرها إلى لجنة الاتصال المخصصة (AHLC) المعنية بالضفة الغربية وقطاع غزة.