الشرط تقبض على شخص بتهمة التشهير وتهديد فتاة عبر موقع الفيس بوك في بيت لحم‎

بيت لحم/ PNN _ كشفت الشرطة اليوم عن جريمة التشهير بفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وألقت القبض على المشتبه به.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بان وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم تلقت منذ بضعة أيام شكوى من قبل فتاة من سكان محافظة بيت لحم حول قيام مجهول بالتشهير بها وتهديدها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من حساب مجهول .

على الفور باشرت وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري حيث تمكنت من الوصول إلى المشتبه به وهو من سكان محافظة بيت لحم حيث تم إلقاء القبض عليه.

وأكد البيان توقيف المشتبه به تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا.