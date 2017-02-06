الأسير القيق يعلن بدء إضرابه عن الطعام

رام الله/PNN-أعلن الأسير الصحفي محمد القيق، مساء اليوم الاثنين، بدء إضرابه المفتوح عن الطعام بعد قرار تحويله للاعتقال الإداري.

وقالت المصادر أن محكمة الاحتلال قررت تحويل الأسير القيق للاعتقال الإداري 6 أشهر.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل، القيق في 16يناير/ كانون الثاني الماضي على حاجز “بيت إيل” قرب مدينة رام الله، وسط الضفة.

وسبق للقيق أن خاض بداية مارس/آذار 2016، إضرابا عن الطعام، لمدة 94 يوما، داخل سجون الاحتلال، احتجاجا على اعتقاله إداريا بدون محاكمة، وأوقفه بعد أن توصل لصفقة مع نيابة الاحتلال تقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري.