جمعية المطورين العقاريين تلتقي مسئولي وزارتي الاقتصاد والحكم المحلي في محافظة نابلس

نابلس/PNN-التقى وفد من جمعية المطورين العقاريين ظهر اليوم مسئولي وزارتي الاقتصاد والحكم المحلي في محافظة نابلس لوضعهم في صورة التجهيزات لإقامة المعرض العقاري الأول في محافظة نابلس منتصف الشهر المقبل.

وضم الوفد رئيس جمعية المطورين العقاريين في محافظة نابلس المهندس محمد الشنار ونائبه عامر بعاره اضافة الى المدير التنفيذي لشركة ديارنا لإدارة الحدث المنظم للمعرض العقاري الأول. وجرى اللقاء الأول مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في محافظة نابل بشار الصيفي ونائب المديرية عصام حرز الله.

وقال الشنار إلى أن الجمعية تعمل على إقامة معرض نابلس الأول للتطوير العقاري في منتصف شهر آذار القادم تأكيدا على أهمية القطاع العقاري حيث ستقوم الشركات المشاركة بعرض مشاريعها خلال المعرض، كذلك سيتم على هامش المعرض مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بواقع هذا القطاع والمشاكل التي يواجهها والحلول المناسبة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري هو من القطاعات الاقتصادية الهامة ولديه علاقات مشتركة ومتشابكة مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا إلى أن الجمعية تتواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة بهدف توفير كافة عوامل النجاح لهذا المعرض والذي يعتبر تظاهرة اقتصادية ضخمة على مستوى محافظة نابلس والوطن وسيكون له انعكاسات ايجابية على الوضع الاقتصادي بشكل عام .

من ناحية رحب الصيفي بالفكرة مؤكدا أن المديرية والوزارة ستقدم كل سبل الدعم لإنجاح أي خطوة ومشروع يساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني ونجاحه إلى جانب تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير فرص العمل.

كما التقى الوفد مع خالد اشتيه مدير الحكم المحلي في محافظة نابلس ودعوه لعقد ورشة عمل حول رؤية الوزارة فيما يتعلق بالقطاع العقاري.

ورحب اشتية بالفكرة مؤكدا أنهم يدعمون التنمية العقارية على قاعدة التكامل في العمل والتعاون ما بين كل الجهات ، حيث سيتابع الموضوع مع الوزير لترتيب لقاء.