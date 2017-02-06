إعلان جدول مباريات الأسبوع الـ 15 من دوري الوطنية للمحترفين والدرجة الأولى

القدس/PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:
دوري الوطنية موبايل للمحترفين
|
الأسبوع الخامس عشر
|
85
|
الجمعة 10/02/2017
|
ثقافي طولكرم
|
شباب الظاهرية
|
15:00
|
طولكرم
|
عوض بدير
|
86
|
هلال القدس
|
شباب السموع
|
15:00
|
فيصل
|
خالد الصياد
|
87
|
شباب دورا
|
مركز طولكرم
|
15:00
|
دورا
|
محمود ابو صبيح
|
88
|
السبت 11/02/2017
|
مركز بلاطة
|
شباب الخليل
|
15:00
|
نابلس
|
سليمان العمد
|
89
|
أهلي الخليل
|
واد النيص
|
15:00
|
الحسين
|
ناصر عمايرة
|
90
|
شباب الخضر
|
شباب يطا
|
15:00
|
الخضر
|
ابراهيم حروب
|
الأسبوع الخامس عشر
|
85
|
الخميس 09/02/2017
|
نادي سلوان
|
أبناء القدس
|
15:00
|
الخضر
|
فادي اللحام
|
86
|
الجمعة 10/02/2017
|
شباب العبيدية
|
مركزالأمعري
|
15:00
|
الخضر
|
فادي اللحام
|
87
|
جمعية الشبان
|
بيت صفافا
|
15:00
|
الحسين
|
محمد عوض
|
88
|
السبت 11/02/2017
|
مؤسسة البيرة
|
مركز عسكر
|
15:00
|
ماجد اسعد
|
فدائي نافع
|
89
|
نادي جنين
|
نادي طوباس
|
15:00
|
الجامعة الامريكية
|
مجدي زبيدات
|
90
|
نادي القوات
|
جبل المكبر
|
15:00
|
فيصل
|
عماد قراعين
دوري الدرجة الأولى
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