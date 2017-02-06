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إعلان جدول مباريات الأسبوع الـ 15 من دوري الوطنية للمحترفين والدرجة الأولى

‏37 دقيقة مضت رياضة 61 زيارة

القدس/PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين

الأسبوع الخامس عشر
 

85

الجمعة 10/02/2017

ثقافي طولكرم

شباب الظاهرية

15:00

طولكرم

عوض بدير
 

86

هلال القدس

شباب السموع

15:00

فيصل

خالد الصياد
 

87

شباب دورا

مركز طولكرم

15:00

دورا

محمود ابو صبيح
 

88

السبت 11/02/2017

مركز بلاطة

شباب الخليل

15:00

نابلس

سليمان العمد
 

89

أهلي الخليل

واد النيص

15:00

الحسين

ناصر عمايرة
 

90

شباب الخضر

شباب يطا

15:00

الخضر

ابراهيم حروب

 

الأسبوع الخامس عشر

85

الخميس 09/02/2017

نادي سلوان

أبناء القدس

15:00

الخضر

فادي اللحام

86

الجمعة 10/02/2017

شباب العبيدية

مركزالأمعري

15:00

الخضر

فادي اللحام

87

جمعية الشبان

بيت صفافا

15:00

الحسين

محمد عوض

88

السبت 11/02/2017

مؤسسة البيرة

مركز عسكر

15:00

ماجد اسعد

فدائي نافع

89

نادي جنين

نادي طوباس

15:00

الجامعة الامريكية

مجدي زبيدات

90

نادي القوات

جبل المكبر

15:00

فيصل

عماد قراعين

دوري الدرجة الأولى

 

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