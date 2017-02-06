إعلان جدول مباريات الأسبوع الـ 15 من دوري الوطنية للمحترفين والدرجة الأولى

القدس/PNN- أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى “الإحتراف الجزئي”، وذلك على النحو الآتي:

دوري الوطنية موبايل للمحترفين

الأسبوع الخامس عشر 85 الجمعة 10/02/2017 ثقافي طولكرم شباب الظاهرية 15:00 طولكرم عوض بدير 86 هلال القدس شباب السموع 15:00 فيصل خالد الصياد 87 شباب دورا مركز طولكرم 15:00 دورا محمود ابو صبيح 88 السبت 11/02/2017 مركز بلاطة شباب الخليل 15:00 نابلس سليمان العمد 89 أهلي الخليل واد النيص 15:00 الحسين ناصر عمايرة 90 شباب الخضر شباب يطا 15:00 الخضر ابراهيم حروب

الأسبوع الخامس عشر 85 الخميس 09/02/2017 نادي سلوان أبناء القدس 15:00 الخضر فادي اللحام 86 الجمعة 10/02/2017 شباب العبيدية مركزالأمعري 15:00 الخضر فادي اللحام 87 جمعية الشبان بيت صفافا 15:00 الحسين محمد عوض 88 السبت 11/02/2017 مؤسسة البيرة مركز عسكر 15:00 ماجد اسعد فدائي نافع 89 نادي جنين نادي طوباس 15:00 الجامعة الامريكية مجدي زبيدات 90 نادي القوات جبل المكبر 15:00 فيصل عماد قراعين

دوري الدرجة الأولى

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