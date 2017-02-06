الاحتلال يزعم تعرض قواته لإطلاق نار قرب “كيسوفيم”

غزة/PNN-زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بتعرض قواته لإطلاق نار أثناء تواجدها قرب الحدود جنوب قطاع غزة.

وأوضح موقع (0404) العبري أن قوات الجيش تعرضت إلى نيران مصدرها من قطاع غزة قرب موقع “كيسوفيم” العسكري.

وأشار إلى أن لم تقع إصابات بين الجنود، فيما رد الجيش باتجاه مصدر إطلاق النار.

وفي أعقاب ذلك، أفادت مصادر بأن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة مناطق على الحدود الشرقية وسط القطاع.

وذكر أن قذائف المدفعية استهدفت موقعين للمقاومة أحدهما في منطقة أبو صفية شرق دير البلح والآخر قرب موقع “أبو مطيبق” العسكري شرق مخيم المغازي.