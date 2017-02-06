الشرطة تشرع بتنظيم السوق الشرقي في نابلس‎

نابلس/PNN _ شرعت الشرطة اليوم بالتعاون مع بلدية نابلس بتنظيم السوق الشرقي للمدينة وإزالة التعديات على الأرصفة.

وجاء في بيان العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة بادرت بتنظيم السوق الشرقي بعد تلقيها عدة بلاغات عن مضايقات لمواطنين اثناء تسوقهم حيث قامت بالتنسيق مع البلدية والجهات المعنية وانطلقت

في حملة تنظيم وترتيب السوق الشرقي وازالت التعديات على الشوارع والأرصفة.

وذكر البيان ان هذه المبادرة جاءت من حرص الشرطة على إيجاد مناخ مجتمعي كامل يربطها بواجباتها ومهامها المجتمعة تجاه المواطنين من جهة وتطبيق للقانون وانفاذه من جهدة أخرى لما يكسب السوق

الشرقي وجه حضاري ومنظم يسمح للمواطنين بالتسوق براحة وحرية مطلقة دون أي مضايقات من الزحمة أو الاحتكاك مع مواطنين آخرين.

وأضاف البيان أن العقيد طارق الحاج مدير شرطة محافظة نابلس ترأس الحملة وقادها ورافقه بها عدد من مدراء الإدارات والأقسام وعناصر الشرطة وأشار أثناء جولته ان هذا النشاط الشرطي بالتعاون مع الجهات

المعنية يهدف الى تنظيم السوق وإعطاء المواطن حقه في السير بحرية وأمان أثناء تسوقه او مروره من السوق مناشداً التجار والباعة المتجولين وأصحاب البسطات الالتزام بالقانون وعدم التعدي على حرية الآخرين

من المتسوقين بمصادرة حقهم بالرصيف او الشارع عن طريق استغلاله .