البرغوثي يحذر من خطورة تصويت “الكنيست” على مشروع تشريع الاستيطان

رام الله/PNN-حذر الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من خطورة التصويت الذي ينوي اجاراءه “الكنيست” بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع تشريع البؤر الاستيطانية.

وقال البرغوثي، في تصريحي صحفي ، أن هذا القانون يهدف الى 4 اهداف خطيرة وهي:

أولا: يهدف الى تحويل 120 بؤرة استيطانية الى مستوطنات جديدة.

ثانيا: يشرع هذا القانون الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية الخاصة ومصادرتها لصالح المستوطنات.

ثالثا: ان مشروع القانون سيتيح لاسرائيل الاستيلاء على ما يسمى بمناطق “C” والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من اراضي الضفة الغربية.

رابعا: ان هذا المشروع يعني القضاء على فكرة امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وحقيقية ويهدف الى تحويل السلطة الفلسطينية الى سلطة كانتونات ومعازل عديمة السيادة.

وأضاف البرغوثي، انه من الواضح ان نتنياهو نفتالي بينت يتقاسما الادوار لتمرير هذا المشروع الخطير.

واوضح البرغوثي، انه لم يعد مبررا لأي كان ان يتحدث عن حل الدولتين دون ان يسعى الى فرض عقوبات ومقاطعة على اسرائيل التي تقتل باستيطانها هذا الحل.