المحافظ البكري يترأس المجلس التنفيذي الدوري ويناقش عدة قضايا

بيت لحم/PNN- ترأس محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري المجلس التنفيذي الدوري بحضور مدراء المؤسسات الحكومية وذلك لمناقش الوضع السياسي العام وحملة النقل على الطرق والقارمات على

طرقات واد النار الى جانب المنتجات الزراعية بين الاضرار والاسعار وتقديم تقارير اللجان في مكتب المحافظ حوِل العلاقات الِعامة والسلامة العامة والسير

ورحب المجلس التنفيذي في بداية اللقاء بإعضاءه الجدد المقدم ابراهيم عباس مديرا للضابطة الجمركية وموسى شواورة لهيئة البترول وسامر التكروري مديرا للتسوية ود. عماد شحادة مديرا للصحة .

ورحب المحافظ البكري بالحاضرين والاعضاء الجدد مثمنا الاداء المتميز لكافة المؤسسات والاجهزة الامنية في انجاز اعياد الميلاد التي استمرت لشهرين والتي كانت مثالا متميزا على كافة الصعد المحلية والدولية

والتي يحتذى بها وشكلت حالة من الفخر على مستوى العمل الرسمي والشعبي في بيت لحم .

كما عبر عن تمنياته الى انهاء حالة الانقسام واتمام الانتخابات وتجاوز كل العقبات في الفترات القادمة اضافة الى التطورات الاخيرة التي تبعت فوز ترامب والهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الادارة

الامريكية املا ان يكون للدور الفلسطيني ممثلا بقيادته التأثير على تجاوز هذه الهجمات .

وعرج المحافظ البكري مسار العمل المتواصل الى ازالة التعديات على الطرقات وفي الاسواق الى جانب ملاحقة حالات التهريب ومروجي المواد المشبوهة والتي تضر بالمجتمع المدني وتضر بالسلم الاهلي اضافة

الى متابعات لاعمال الشركات في اصلاح الطرقات والتي سببت ازعاجا كبيرا لدى المواطنين لطول فترة التصليح والاعمار في عدة مواقع من المحافظة .

فيما تطرق المهندس موسى خالد مدير الاشغال الى ضرورة تشكيل لجان متخصصة من الاشغال والشرطة والسير لمتابعة وضع القارمات على الطرقات ضمن الهندسة والمواصفات اللازمة لتفادي وقوعها خاصة في

المنخفضات وفي منطقة واد النار والتي كانت تشكل اخطار حقيقة على المواطنين اثناء وقوعها وتغلق عبارات المياه في تلك المنطقة .

وشرح كل من الزراعة والاقتصاد كافة الاوضاع حول تأثر المنتجات الزراعية بالمنخفضات والتي لم تتأثر كثيرا بالموجات الاخيرة وتقوم ايضا برصد الاسعار الاسترشادية المقدمة من الوزارات وتعميمها على التجار ومراقبة

سوق البيع والالتزام بالاسعار المقدمة وتحويل الغير ملتزمين والمخالفين الى النيابة ومراقبة السلع وصلاحيتها للاستخدام الآدمي .

وقدم محمد الجعفري شرحا كاملا عن عمل لجنة السلامة العامة وتشكيلها من العديد من المؤسسات الحكومية وتقوم بالتعاون على عمل الجولات الميدانية والتواصل لمنع الاخطار عن المواطن وتحرير المخالفات

للمخالف لشروط السلامة العامة ضمن الاصول وما يفرضه القانون .

واشار الجعفري الى زيارات مكثفة للعديد من الفنادق والمخابز وزيارة مواطنين لبحث الشكاوى وعمل مشترك مع جهات الاختصاص في ازلة التعديات عن الطرقات من قبل اصحاب المحال التجارية والمصانع ومناشير

الحجر واتلاف الكثير من اسطوانات الغاز الزراعية والتي كانت عبارة عن خطر حقيقي يحدق بحياة المواطن الى جانب ملاحقة حالات تهريب للعديد من مواد التموين والدجاج وتم انجازها بشكل مميز

فيا أمل الجعفري من كافة المواطنين العمل على تفحص تواريخ المنتجات التموينية والتي قد تحدق بصحة المواطن وصحة ابناءه.