السعدي: سنقدم التماس للعدل العليا حال اقرار قانون التسوية من اجل الغاءه  

القدس/PNN – توقع عضو القائمة العربية المشركة اسامة السعدي مصادقة الكنيست الاسرائيلية الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون شرعنة المستوطنات المقامة على اراضي فلسطينية خاصة في الضفة رغم رغبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيله الى ما بعد لقائه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب في الخامس عشر الجاري.

وقال السعدي في حديث لصوت فلسطين اليوم انه في حال تمت المصادقة على ما يسمى بقانون التسوية فسيتم تقديم التماس للمحكمة العليا الاسرائليية يطالب بالغاء القانون.

وفي سياق متصل وخلال حديثه مع الصحافيين في لندن، مساء اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه ينوي الوصول إلى البلاد الليلة للتصويت على “قانون التسوية”، لتبييض المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقيمت عليها البؤر الاستيطانية.