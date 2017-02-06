اسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات والتهديدات وسط توتر الاجواء على حدود القطاع

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ تبادلت اسرائيل وحماس الاتهامات على خلفية تصعيد الاوضاع على جبهة قطاع غزة عقب اطلاق صارخ فلسطيني اتجاه جنوب اسرائيل ورد مدفعية الاحتلال على مواقع تابعة لحماس عصر الاثنين هذا بالاضافة الى اعلان اسرائيل تعرض قواتها الى اطلاق الرصاص مساء .

وفي هذا الاطار تبادلت اسرائيل وحركة حماس الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الاوضاع وتبادلا التهديدات فيما بينهما حيث قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل سترد بقوة على اي هجوم صاروخي على اراضيها مشيرا الى ان اسرائيل لن تقبل تعرض مواطنيها للتهديد .

وقال نتنياهو ان اسرائيل تنتهج سياسة الرد السريع والعنيف منذ الحرب على قطاع غزة عام 2014 وهو الامر الذي ادى الى نتائج ايجابية مروجة حيث تدرك حماس التي تتحمل المسؤولية بالقطاع مخاطر اي تصعيد.

واضاف نتنياهو: ” تعليماتي واضحة بأننا سوف نرد على كل إطلاق النار بقوة موضحا ان الوضع هادئ خلال العامين الماضيين .”

وأضاف أن “سياستنا هي ثابتة وحازمة ردنا واضح كلما يطلقون النار علينا نحن سنرد.”

في المقابل قالت حركة حماس ان اسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الجاري على جبهة قطاع غزة مؤكدة انها لن تبقى في موقف المتفرج اذا تكررت الهجمات الاسرائيلية على مواقع حركة حماس.

وقال فوزي برهوم القيادي في حركة حماس “إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على العدوان على قطاع غزة”.

واضاف برهوم أن حماس وجهت رسائل الى الهيئات الدولية والإقليمية للحد من التدهور في الوضع الامني على حدود قطاع غزة مؤكدا ان اسرائيل هي من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد.

واشار برهوم الى ان قيادة حركة حماس تواصلت مع المسؤولين المصريين وابلغتهم بانها لا يمكن ان تبقى بموقف المتفرج حال استمرت اسرائيل بمهاجمة قطاع غز.