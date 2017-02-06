بالصور:الضابطة الجمركية تتلف نصف طن مواد غذائية في سلفيت

سلفيت/PNN-اتلفت الضابطة الجمركية اليوم نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة سلفيت

واشار بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام انه تم ضبط الكمية بناء على معلومات استخبارية لدى المديرية ، حيث تم ضبطها مع بائع متجول بهدف بيعها في احدى القرى المجاورة ، وبحضور مديرية الاقتصاد الوطني

تم معاينة البضاعة واقرت اتلافها لانتهاء صلاحيتها وغير صالحة الاستهلاك الادمي

وتهيب الضابطة الجمركية بالاخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع والانتباه لتاريخ صلاحية المنتج لما تشكلة من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد

الوطني .