نتنياهو يطالب رئيسة وزراء بريطانيا وقف تمويل منظمة كسر الصمت اليسارية

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية على موقعها الالكرتوني مساء اليوم الاثنين ان رئيس الوزراء الاسرائيلي طالب نظيرته البريطانية تيريزا ماي بوقف تمويل منظمات يسارية اسرائيلية.

وقالت الصحيفة ان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو طالب نظيرته البريطانية اعطاء اوامر لوزارة الخارجية البريطانية التي تقوم بتمويل منظمة كسر الصمت لايسارية الاسرائيلية من خلال منظمات دولية بريطانية بوقف هذا التمويل لانه يتعارض مع مصالح اسرائيل.

وبحسب الصحيفة فقد قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان المصدر الاكبر لتمويل المنظمة لايسارية الاسرائيلية هي وزارة الخارجية البريطانية عبر مؤسسات بريطانية مثل كريستيان ايد وكافود، ومن ثم يتم تحويل الأموال إلى كسر الصمت.

من جهتها انتقدت منظمة كسر الصمت الاسرائيلية مواقف نتنياهو وحكومته وقالت انها يسعى لاضعاف معارضيه فيما لم يتضح بعد موقف بريطانيا من طلب نتنياهو.