الاحتلال يواصل غاراته على أنحاء متفرقة بالقطاع

غزة/PNN – تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شن غاراتها في أنحاء متفرقة بمختلف مناطق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية من نوع (إف 16) شنت قرابة 6 غارات متتالية على أراضي زراعية وموقع رصد تابع للضبط الميداني شرق مدينة غزة، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق عصر اليوم، أغارت طائرات الاحتلال على موقع للمقاومة شرق مخيم المغازي وأيضاً بقذائف المدفعية قصفت موقعاً آخر في منطقة “أبو صفية” شرق دير البلح.

وظهر اليوم نفذت الطائرات قصفت على مرتين متفاوتتين موقع “عسقلان” العسكري للمقاومة شمال غرب بلدة بيت لاهيا نجم عنه دوي انفجارات ضخمة.