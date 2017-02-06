رئيس الوزراء الهولندي يستقبل السفيرة روان سليمان

رام الله/PNN – إستقبل رئيس الوزراء الهولندي السيد مارك روته السفيرة روان سليمان اليوم الإثنين في مكتبه بمدينة لاهاي، وذلك بعد مباشرتها للعمل كسفيرة لدولة فلسطين في هولندا.

حيث نقلت له السفيرة تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله. وأشادت السفيرة سليمان بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، مؤكدةً على اهمية الإستمرار بالعمل على تعزيز وتطوير هذه العلاقات.

كما وضعت السفيرة سليمان رئيس الوزراء في صورة الاوضاع واخر التطورات في ارض دولة فلسطين المحتلة وعلى المستوى الدولي، مشددةً على أهمية دورهولندا وجهودها على المستوى الوطني وضمن الإتحاد الأوروبي من اجل العمل على وقف الاستيطان غيرالقانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يهدد فرص السلام وحل الدولتين، وصولا الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين وفقا للقرار 194 ومبادرة السلام العربية.

وبدوره اكد السيد مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي على موقف بلده الداعم لحل الدولتين، ناقلاً تحياته للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس.