” فتح ” تدين التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة .

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غزة/PNN – دانت حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة بشدة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين ، والذي استهدف عدة مناطق في شمال وشرق غزة والمحافظة الوسطى.

وقال إياد حلس أمين سر حركة فتح بإقليم شرق غزة، في تصريح صحفي له ، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مدان بكل الأشكال، وهو محاولة إسرائيلية مبرمجة ومدروسة لخلط الأوراق .

وأشار حلس ، أن التصعيد يهدف للتغطية على جرائم الاحتلال التي ترتكب يومياً بحق أبناء شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية وأراضينا المحتلة عام ١٩٤٨ وقطاع غزة .

وأضاف ، أن هذا العدوان الإسرائيلي يأتي استمراراً لممارساته التعسفية المتكررة ضد شعبنا ، لثنيه عن المطالبة بحقوقه العادلة والمشروعة التي كفلتها كل القوانين والمعاهدات الدولية .

ودعا حلس ، المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة للتحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذين يستهدف المدنيون العزل والأطفال والنساء، والعمل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

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