خسوف ناقص للقمر يوم 11 فبراير 2017

كشف موقع “space” الأمريكى فى تقرير جديد، أن خسوف القمر يحدث عند حجب الأرض لضوء الشمس الذى ينعكس أيضا على القمر، فهناك ثلاثة أنواع من الخسوف وهى، الكلى والجزئى والناقص، وعلى مر التاريخ ارتبط الخسوف بالرهبة والخوف لدى لكثيرين خاصة عندما تحول الخسوف الكلى للقمر إلى القمر الدم، وهى الظاهرة التى تحدث بسبب وجود القمر كاملا فى الظل، و ضوء الشمس يمر عبر الغلاف الجوى للأرض ومنها نحو القمر الذى يحجب كل الألوان فيما عدا الأحمر بسبب انعكاس غروب و شروق الشمس عليه.

ويمكنك مشاهدة خسوف القمر من أى مكان دون الحاجة إلى تليسكوب أو أى معدات خاصة بالفلك، خاصة أن الخسوف قد يستغرق ساعات، فأخر خسوف للقمر كان يوم 16 سبتمبر 2016 وكان من النوع الناقص، أما عن 2017 فستشهد خسوف القمر يوم 11 فبراير 2017 والذى يتزامن مع اكتمال القمر و يسمى بـ “Snow Moon” ويمكن رؤيته من الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا، بينما سيحدث الخسوف الثانى خلال 2017 يوم 7 أغسطس وسيكون خسوفا جزئيا، ومن السهل مشاهدته من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.