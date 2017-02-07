بالأسماء: الاحتلال يعتقل 18 مواطنا بينهم سيدة من مدن الضفة

انحاء الضفة/PNN-شنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق عديدة من الضفة الغربية شملت طولكرم وقباطية وجبع وبير زيت وعناتا.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء القيادي في حماس نزيه سعيد أبو عون (53 عاماً) من بلدة جبع قضاء جنين.

وقالت عائلة القيادي في حماس أبو عون “إن قوات الاحتلال داهمت المنزل فيما يقارب الساعة الثانية فجراً، واعتقلته، علما بأنه اعتقل لعدة ساعات قبل نحو الشهر وأخلي سبيله.

والقيادي نزيه أبو عون، أسير محرر أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال.

في ذات السياق، اقتحمت قوة للاحتلال مدينة قباطية واعتقلت 3 شبان وهم لؤي عساف وأمين أصهب زكارنة وعز الدين زكارنة، وصادرت أجهزة حاسوب وخلويات من منازلهم.

واندلعت مواجهات عنيفة في مدينة طولكرم بعد اقتحامها من قبل دوريات الاحتلال التي تمركزت في حارة البلاونة ومدخل مخيم طولكرم، واعتقلت مواطنا وزوجته.

وتعرضت بلدة قراوة بني حسان لاقتحام قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي بعد تعرض مستوطنة مقامة على أراضي البلدة واقتحمت قوة للاحتلال بلدة حوسان غرب بيت لحم وداهمت عددا من منازل المواطنين فيما تعرضت بلدة بير زيت قضاء رام الله لعمليات اقتحام.

وشهد مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم مواجهات عنيفة بعد مداهمة عشرات الجنود والقناصة للمخيم واحتلال اسطح منازل داخل حارات المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمدي فزاع من بلدة حزما شمال شرق القدس فيما جرى نصب برج مراقبة جديد قبالة مخيم قلنديا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال بلال عبد الرحيم محمود حامد (١٩ عاما)، وجابر محمد محمود حامد (٢٠ عاما) بعد مداهمة منازلهم في بلدة سلواد شرق رام الله، إضافة لاعتقالها محمد نبيل عبده، كفر نعمة.

ومن مدينة الخليل المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال محمد حبيب عيسى من مخيم العروب، ومن القدس اعتقلت عبد الله حسين الخطيب من بلدة حزما