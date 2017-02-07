3 حلول ترسم مستقبل ريال مدريد دون موراتا وبنزيمة

مدريد/PNN- وضعت تقارير صحفية إسبانية 3 سيناريوهات، حال قرر كريم بنزيمة وألفارو موراتا، مهاجما ريال مدريد الرحيل عن صفوف الفريق الملكي نهاية الموسم.

ولا يعيش ثنائي هجوم ريال مدريد أفضل حالاتهما بعد هبوط مستوى بنزيمة فيما يعاني موراتا من وضعه في خانة المهاجم الثاني وجلوسه كثيرًا على مقاعد البدلاء.

وقال موقع “fichajes”: “يبدو أن موراتا يريد الذهاب إلى أحد الأندية التي سبق وان أبدت اهتمامها بضمه ولكن مع ذلك يبقى السؤال عن شكل هجوم ريال مدريد حال رحيل الثنائي؟”.

كريستيانو رونالدو

يبدو أنه لا مفر من الاعتماد على كريستيانو رونالدو في المركز رقم (9)، وكمهاجم صريح في المواسم القليلة المقبلة، فصاحب الـ32 عامًا إذا ما أراد استمراره في المنافسة عليه أن يلعب كمهاجم.

وحال لعب رونالدو في هذا المركز، فإن ذلك لن يمنع ريال مدريد من تعزيز صفوفه بالتعاقد مع مهاجمين آخرين، إلا أن رونالدو سيمنح الفريق الملكي التميز إن لعب كمهاجم.

الصفقات

ليس هناك شك أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد سيوقع مع مهاجمين آخرين حال رحيل موراتا وبنزيمة، وعلى رأسهم سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) وبيير أوباميانج (بوروسيا دورتموند) بالإضافة إلى ألكسندر لاكازيت (ليون).

الاعتماد على الشباب

الاعتماد على اللاعبين الشباب قد يكون بديلا آخرا لدى ريال مدريد في المستقبل مثل ماريانو دياز وبورخا مايورال المعار إلى فولفسبورج الألماني هذا الموسم، فقد يكون لهما دورًا بارزًا مع الميرنجي في المستقبل.

المصدر: كووورة.