مانشستر سيتي يضع 3 بدائل تحسبًا لرحيل أجويرو

لندن/PNN- قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي مانشستر سيتي، وضع بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، هدفًا للتعاقد مع في الصيف المقبل، تحسبًا لرحيل سيرجيو أجويرو عن صفوف السيتيزنز.

وألمح النجم الأرجنتيني إلى إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم، بعدما فقد مركزه الأساسي في تشكيلة بيب جوارديولا، لصالح الوافد البرازيلي الجديد، جابرييل جيسوس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي في طريقه للتعاقد مع أوباميانج (27 عامًا) حال قرر أجويرو الرحيل عن ملعب “الاتحاد”.

وقالت الصحيفة: “إذا رحل أجويرو، فإن إدارة السيتيزنز ستقدم عرضًا فوق الـ40 مليون جنيه استرليني لدورتموند من أجل استقدام الدولي الجابوني”.

وأشار التقرير إلى أن الدولي الجابوني هو الخيار الثالث للسيتي في حالة رحيل أجويرو، حيث أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني يأتي كأولولية، ومن بعده النجم الفرنسي أنطوان جريزمان المتألق في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني كخيار ثاني.

ويحتل أوباميانج، صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 17 هدفًا، وبفارق هدفين عن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ.

المصدر: كووورة.