سيلفستر يُحذر نجم مانشستر يونايتد من سيناريو بوجبا

وغادر بوجبا صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2012 في صفقة انتقال حر إلى يوفنتوس، قبل أن يعود مطلع هذا الموسم في صفقة قياسية بلغت 89 مليون جنيه استرليني.

وتتزايد التكهنات حول رحيل مارسيال (21 عامًا)، الذي يعاني هذا الموسم، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر.

وقال سيلفستر، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “مارسيال تصدر قائمة هدافي مانشستر يونايتد الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم يظهر وكأنه لاعب مختلف”.

وأضاف: “كان لديه صيفًا صعبًا مع منتخب فرنسا، عليك أن تتذكر أيضًا انتزاع رقمه ومنحه لزلاتان إبراهيموفيتش، فهو لم يكن سعيدًا مع حدوث ذلك”.

وتابع: “نحن نقول دائمًا، عندما يكون موسمك الأول جيدًا، يكون من الصعب الحفاظ على ذلك، كما ينبغي علينا أن نعي أنه مازال صغيرًا ومازال يتعلم”.

وواصل: “أتمنى أن يبقى صبورًا، ولا يسير على نهج بوجبا عندما غادر إلى يوفنتوس، يمكنه التعلم من إبراهيموفيتش وروني؛ لأن هذا الثنائي فاز على ما يلزم من البطولات”.

واختتم سيلفستر تصريحاته: “هذا أفضل مكان للمهاجم الصغير، كي يطور من نفسه، الأمر نفسه ينطبق على ماركوس راشفورد”.

وسجل مارسيال 6 أهداف خلال 22 مباراة فقط هذا الموسم، ويعاني من تراجع المستوى بشكل ملحوظ.