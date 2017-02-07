سيلفستر يُحذر نجم مانشستر يونايتد من سيناريو بوجبا

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لندن/PNN- يأمل ميكائيل سيلفستر، مدافع مانشستر يونايتد السابق، تجنب تكرار سيناريو رحيل بول بوجبا عن صفوف الشياطين الحمر في الماضي مع أنتوني مارسيال.
المصدر: كووورة.
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