السويق العماني يتأهل لدوري مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي

رام الله/PNN- تأهَّل السويق العماني، إلى دوري مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي، بالفوز على شباب الخليل الفلسطيني، اليوم الإثنين، في إياب الدور التمهيدي (3-1).

كان شباب الخليل، فاز في مباراة الذهاب (2-1) ليفوز السويق (4-3) في مجموع اللقائين.

وسيلعب السويق ضمن المجموعة الأولى، التي تضم الجيش السوري، والأهلي الأردني، والزوراء العراقي.

أحرز أهداف السويق، أشرف نعمان بالخطأ في مرماه (25)، ومحسن الغساني (45)، وعبد العبد النوفلي (66)، فيما أحرز شباب الخليل، هدفه الوحيد في الدقيقة (94) بنيران صديقة من محمد الغساني.

قدَّم السويق، مباراة جيدة، وظهرت بصمات مدربه العراقي المخضرم حكيم شاكر، وأسهمت الانتقالات في تعزيز صفوف الفريق فضلا عن استعادة بعض اللاعبين لمستواهم المعهود مثل العبد النوفلي رجل المباراة.

وأنهى السويق، الشوط الأول، متقدمًا بهدفين دون رد، بعد سيطرة ميدانية، وأفضلية منحت لاعبيه العديد من الفرص مستفيدًا من الأطراف، وانطلاقات الغساني، وفهد الجلبوبي يسارًا، والعبد النوفلي يمينًا.

حاول شباب الخليل، في شوط المباراة الثاني، تقليص النتيجة، وكاد أن يصل لشباك أنور العلوي، بيد أن رد السويق، جاء بهدف عن طريق العبد النوفلي، الذي استفاد من عرضية محمد المسلمي، ووضعها بقوة بالشباك.

تراجع مستوى الفريق الفلسطيني، متأثرًا بتراجع اللياقة البدينة للاعبيه، ونجح سيف سلمان، وحارب السعدي في إجهاض معظم محاولات شباب الخليل، في مهدها مستفيدين من الانتشار الجيد والتحول السريع للحالة الدفاعية .

نجح شباب الخليل، في زيارة شباك العلوي في الوقت بدل الضائع بعدما ارتطمت تصويبة أحد لاعبيه في قدم المسلمي لتعانق الشباك.

المصدر: كووورة.